شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اختيار كهربا في ركلات الجزاء غريب وغير موفق وإمام رفض التسديد والان مع تفاصيل الخبر

يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لم يكن موفقاً في عدة قرارات خلال إدارته مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتركونتنينتال، والتي انتهت بهزيمة الأهلي بنتيجة 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم": الجماهير كانت متفائلة قبل مواجهة باتشوكا، والأهلي لعب مباراة جيدة جداً وضغط هجوميا على الفريق المكسيكي، وطاهر أهدر فرصة محققة بالإضافة إلى تسديدة إمام عاشور، وأكثر من فرصة أهدرها الأهلي، الشوط الأول كان كله سيطرة أهلاوية والتفاؤل زاد عند الجماهير.

أضاف: في الشوط الثاني الأهلي فرض سيطرة تامة على اللقاء، وإمام عاشور قدم واحدة من أفضل مبارياته، كولر قام بإخراج حسين الشحات ودفع بأفشة ووضع إمام عاشور في الجبهة اليسرى وكان تغييرا موفقاً لأن إمام قدم أداء أفضل، في الدقيقة 78 خرج وسام ودفع بكهربا، لا أحب أن أقسو على لاعب، كهربا حاول أكثر من مرة وعافر، لكن بيرسي تاو صنع له فرصة في مواجهة المرمى وأهدرها كهربا وكانت فرصة مؤكدة، والجماهير اندهشت من خروج وسام أبو علي، صحيح أنه ليس في قمة مستواه لكن على الأقل قدمه في الملعب، ولكن كهربا ليس في مستواه.

واصل: في ركلات الجزاء الترجيحية تقدمنا بنتيجة 3-0، واندهشنا من دخول كهربا لتسديد الركلة الرابعة، وعندما سألت لماذا لم يسددها السولية قالولي أنه كان رقم 6 في الترتيب، في رأيي السولية يجب أن يكون من الخمسة الأوائل وكهربا الدنيا مش ماشية معاه ويجب ألا تلجأ إليه إلا لو لم يكن هناك غيره، لأن حالته في المباراة وبشكل عام غير جيدة.

واختتم: عمر كمال سدد الركلة الأخيرة بطريقة أغرب من الخيال ببطئ شديد ولو الحارس اتمشى كان هيمسكها، وحتى خالد عبد الفتاح لا يمكن وضعه ضمن المسددين لأن بعيد عن الملعب، كان متبقي الشناوي وياسر وإمام عاشور، وإمام رفض أن يسدد منذ ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الاتحاد السكندري، وكان ممكن الشناوي وياسر يسددان قبل خالد عبد الفتاح والشناوي بيلعب حلو، لكن اختيار كهربا غير موفق لتسديد الركلة الرابعة.