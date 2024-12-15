شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعديل لوائح مسابقات الناشئين للموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اتحاد الكرة عن دراسة جادة لتعديل لوائح مسابقات الناشئين للموسم المقبل، في إطار جهود تحسين نظام المراحل السنية وتطوير الكرة المحلية.

تأتي هذه الخطوة بناءً على تقرير شامل يعكف على إعداده وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يعمل على دراسة الوضع الحالي لمسابقات الناشئين بجميع فئاتها.

وتسعى الدراسة لتقييم النظام الحالي للمسابقات ومدى توافقه مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير المواهب الكروية.

تشمل الدراسة مراجعة شاملة لآليات تنظيم المسابقات، وأعمار اللاعبين، وهيكلة الفرق المشاركة، بالإضافة إلى وضع ضوابط تساعد على تحسين المنافسة واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة.

وفي حال اعتماد اللوائح الجديدة، من المتوقع أن تساهم التعديلات في تحسين بيئة المنافسة للأندية ومراكز الشباب، كما ستتيح الفرصة للمدربين للتركيز على تطوير مهارات اللاعبين بدلًا من التركيز فقط على النتائج، مما قد يُحدث نقلة نوعية في مستوى اللاعبين الذين يترشحون لاحقًا للمنتخبات الوطنية.