تايكوندو الحريق يجدد انتصاراته بكأس الناشئين

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وجاءت الذهبيات التي نالها ناشئ الحريق عن طريق تركي الجنوبي ، بدر حريصي، عبدالمحسن الشويبي، تركي الكيشان.
فيما نال الميداليات البرونزية عبدالأله الدوسري، مشعل القيسي.
يذكر أن فريق التايكوندو للحريق قد تبؤ القمة في بطولة البراعم قبل أسبوعين، خلال المنافسات التي أقيمت بتبوك.
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