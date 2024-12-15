تايكوندو الحريق يجدد انتصاراته بكأس الناشئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الحريق للتايكوندو انتصاراته بعد أن حقق وبجدارة كأس بطولة المملكة التأهيلية لأندية المجموعة الثانية للناشئين، وجاء حراء ثانياً والنصر ثالثاً والقادسية رابعاً في البطولة التي اختتمت مساء اليوم السبت على صالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة (174) لاعباً يمثلون (29) فريقاً، وتأهل (10) أندية لكأس الأبطال وهي (الحريق، حراء، النصر، القادسية، الاتحاد، العمران، الشعيب، الابتسام، اليرموك، الفتح) لتنظم لقائمة المتأهلين لأندية المجموعة الأولى حسب لائحة اللجنة الفنية. وجاءت الذهبيات التي نالها ناشئ الحريق عن طريق تركي الجنوبي ، بدر حريصي، عبدالمحسن الشويبي، تركي الكيشان. فيما نال الميداليات البرونزية عبدالأله الدوسري، مشعل القيسي. يذكر أن فريق التايكوندو للحريق قد تبؤ القمة في بطولة البراعم قبل أسبوعين، خلال المنافسات التي أقيمت بتبوك.

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