شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يقترب من الرحيل عن البنك الأهلي نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:30 ص

اقترب محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى ، من الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي عقب انتهاء عقده مع النادى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل.

ويخوض محمد أبو جبل المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي فى الوقت الحالي بعد الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى استعداداً للمشاركة فى المباريات مع فريق البنك الأهلى الفترة المقبلة.

وكان البنك الأهلى فاز على سيراميكا بخماسية نظيفة فى الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الرابطة، وأحرز أهداف المباراة أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة، وأشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه إسلام عيسى لاعب سيراميكا فى الدقيقة 26 .

وفى الشوط الثانى، أضاف ياو أنور الهدف الثانى للبنك الأهلى في الدقيقة 52 ، ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث في الدقيقة 76 ، وبعدها بدقيقتين أحرز ياو أنور الهدف الثانى له والرابع لفريقه، واختتم محمد هلال مهرجان الأهداف في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة حصد البنك الأهلى أول ثلاث نقاط له فى المجموعة، بينما تجمد رصيد سيراميكا دون نقاط.