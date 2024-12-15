شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي يتصدر قائمة غيابات الزمالك أمام المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة مساء اليوم الأحد، لمتابعة اللقاء المهم والمثير بين الزمالك وضيفه فريق المصري ، والذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة، برفقة بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.

ومازال الزمالك يفتقد جهود ناصر ماهر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية، فيما يغيب ناصر منسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المباريات الأفريقية، للمباراة الثالثة على التوالى، تنفيذا لقرار كاف بإيقاف الثنائى 3 مباريات أفريقية على خلفية أحداث النسخة السابقة من الكونفدرالية الأفريقية، فضلاً عن خضوع شيكابالا للتأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما يواصل محمد عبد الشافى التأهيل، كما يغيب مصطفى الزنارى للإصابة في العضلة الخلفية، ويغيب المغربى محمود بنتايك بعد تعرضه لإصابة المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

كما يفتقد الزمالك أيضاً جهود 4 لاعبين آخرين تم استبعادهم لأسباب فنية وهم، عمر عبد العزيز، أحمد مجدى، حسن أبو المعاطي، ومحمد عاطف.

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2، ليحصد الأبيض 4 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1، ليحصد 4 نقاط أيضاً في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.