شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يرفض البت فى العروض الخليجية لحين حسم مصيره مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رفض الدولي التونسي على معلول ، ظهير أيسر النادى الأهلى ، الرد على العروض الخليجية التي وصلته خلال الفترة الأخيرة من أندية قطرية وسعودية وإماراتية، وطلب من وكيل أعماله تأجيل البت فى هذه العروض لحين حسم موقفه مع القلعة الحمراء.

وينتظر النجم التونسي العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل قوي من أجل حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده فى قائمة الفريق خلال يناير المقبل أو الرحيل في انتقالات الشتاء لأحد الأندية الخليجية التي ترغب فى ضمّه وقدمت له عروضاً مُغرية، ويأتي قرار معلول بتأجيل البت فى هذه العروض استجابة لإدارة الأهلي التي لا تُمانع في قيد اللاعب خلال يناير حال ظهوره بشكل جيد فى التدريبات الجماعية المقبلة.

يذكر أن المدافع التونسي (34 عاما) تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ضد نادي الترجي التونسي.

ويمتلك علي معلول مسيرة ناجحة مع الفريق الأحمر منذ انتقاله إليه عام 2016، قادما من نادي الصفاقسي التونسي، ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، حقق المدافع التونسي 21 لقبا محليا وقاريا مع الأهلي المصري.