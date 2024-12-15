شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنع مدربي المنتخبات الوطنية من الحديث لوسائل الإعلام دون إذن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:00 ص

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة هانى أبو ريدة ، منع جميع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية من الظهور أو الحديث لوسائل الإعلام المختلفة دون إذن مسبق.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مرفقاً به التزاماتها خلال الفترة المقبلة، وذلك لعرضه على اللجنة الفنية عقب تشكيلها، بالإضافة إلى عرض لما تم بخصوص مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.

وطلب هانى أبو ريدة من اللجنة المشكلة لدراسة العقود الخاصة بالاتحاد، برئاسة أحمد حلمى الشريف وطارق أبو العينين عضوى المجلس، تقديم تقرير مفصل عن عقود الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وخاصة عقد البرازيلى ميكالى باعتباره المدرب الأجنبى الوحيد فى قيادة منتخبات مصر.

وأعلن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى عن إحالة ملف الأجهزة الفنية لجميع المنتخبات الوطنية إلى لجنة فنية متخصصة سيتم الإعلان عنها قريبا، ويأتى هذا القرار بعد نجاح أبو ريدة فى الفوز برئاسة الاتحاد فى الانتخابات الأخيرة.

تهدف هذه اللجنة إلى دراسة أوضاع الأجهزة الفنية الحالية، وتقييم أدائها، واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج للمنتخبات المصرية فى مختلف المسابقات، كما ستتولى اللجنة مهمة وضع خطط مستقبلية لتطوير الأجهزة الفنية على المدى الطويل.