شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يدرس مباريات بتروجت قبل العودة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات بتروجت الأخيرة سواء فى الدوري المصري أو كأس رابطة الأندية المحترفة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدوري nile.

ويستعد الطلائع لمواجهة بتروجت، المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الطلائع من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.