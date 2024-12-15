شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل مواجهة الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف فريق الزمالك، في السادسة مساء اليوم، فريق المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يقع الفريقان في مجموعة واحدة برفقة بلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

واستهل الزمالك مشوار المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع إنيمبا النيجيري 2-2، ليحصد الأبيض 4 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، بينما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على إنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1، ليحصد 4 نقاط أيضاً في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

1ـ الزمالك: برصيد 4 نقاط

2ـ المصري: برصيد 4 نقاط

3ـ إنيمبا النيجيري: برصيد نقطة واحدة

4ـ بلاك بولز الموزمبيقي: برصيد نقطة واحدة

ويقود مباراة الزمالك والمصري طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال حكم الساحة، ومعه مساعد الحكم الأول " مقران قوراري " ، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني " ، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.

ويدخل فريق الزمالك المباراة في ظروف استثنائية بمعنويات ضعيفة بعدما رحل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني ليتولى قيادة الفتح السعودى، وتولي أحمد مجدي المدرب المساعد مهمة القيادة الفنية للفريق في مواجهة المصرى بشكل مؤقت، على أن ينضم لجهاز جوميز عقب تلك المباراة.

ومازال الزمالك يفتقد جهود ناصر ماهر الذى يعانى من شد في العضلة الخلفية، فيما يغيب ناصر منسى ومحمود عبد الرازق شيكابالا عن المباريات الأفريقية، للمباراة الثالثة على التوالى، تنفيذا لقرار كاف بإيقاف الثنائى 3 مباريات أفريقية على خلفية أحداث النسخة السابقة من الكونفدرالية الأفريقية، فضلاً عن خضوع شيكابالا للتأهيل من إصابة مزق العضلة الخلفية، كما يواصل محمد عبد الشافى التأهيل، كما يغيب مصطفى الزنارى للإصابة في العضلة الخلفية، ويغيب المغربى محمود بنتايك بعد تعرضه لإصابة المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.

وتشهد صفوف الزمالك عودة حمزة المثلوثى بعدما تعرض لكدمة قوية في أضلع الصدر، غاب على اثرها اللاعب عن مواجهة إنيمبا، ويعمل أحمد مجدى وجهازه المعاون على استغلال كافة العناصر المتاحة من أجل العبور بالمباراة إلى بر الأمان.

على الجانب الآخر، يدخل المصري مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، باحثاً عن مواصلة التفوق على الأبيض في الفترة الأخيرة، بعدما فاز على الزمالك قبل أسابيع قليلة في الدوري بهدف نظيف، وهو الفوز الرابع على التوالي للمصري على الزمالك والثالث تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.

وحرص علي ماهر مدرب المصري على مراجعة مباريات الزمالك السابقة لوضع الخطة المناسبة للقاء المرتقب، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض، كما عقد علي ماهر جلسة مع لاعبي الفريق البورسعيدي وطالبهم خلالها بالفوز لحسم الصراع على صدارة المجموعة، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة وعدم الالتفات إلى الظروف المحيطة بها، كما حذر علي ماهر لاعبيه من الثقة الزائدة.

ورصدت إدارة المصري مكافآت مادية للاعبي الفريق لتحفيزهم على الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة من الزمالك، ويفتقد المصري في مباراة الليلة لجهود ميدو جابر الذي تعرض لإصابة في مشط القدم خلال المباراة الماضية أمام بلاك بولز ويخضع على أثرها لعملية جراحية، بالإضافة إلى محمد دبش مدافع الفريق، بالإضافة إلى غموض موقف حسن علي وكريم بامبو وحسين فيصل بسبب الإصابة.