شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية جديدة على ركبة محمد هاني فى الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد هاني الظهير الايمن للنادى الأهلى لفحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل معرفة مدى استجابته للبرنامج التأهيلي الذي خاضه خلال الفترة الماضية، للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال سبتمبر الماضي، وكانت عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.

ويتطلع الجهاز الطبي للأهلي لمعرفة موعد مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، بعد التعافي التام من الإصابة.

وشهدت الفترة الماضية تركيب محمد هاني ركبة صناعية لحماية منطقة الركبة، بعد تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي.

ويعد محمد هاني من ناشئى النادي الأهلي، وجاور العديد من الأجيال المختلفه حتي تمكن من حجز مكان له داخل الفريق الأول للمارد الأحمر وأصبح لاعباً أساسياً فى تشكيل الشياطين الحمر.