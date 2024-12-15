شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الاسكواش يبحث عن اللقب السابع فى بطولة العالم أمام إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي المنتخب الوطني الأول لرجال الاسكواش مع نظيره الانجليزي صباح اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات نهائي بطولة العالم المقامة بهونج كونج.

وتعتبر مباراة اليوم بمثابة نهائي مكرر عن النسخة الماضية والتي توج بها الفراعنة عقب الفوز على انجلترا في المباراة النهائية.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على فرنسا بنتيجة 2-1، بينما جاء تأهل المنتخب الانجليزي عقب الفوز على سويسرا بنتيجة 2-0.

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.