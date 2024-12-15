الامارات | 600 لاعب ببطولة آسيا للشطرنج في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في العين، اليوم، مسابقة الشطرنج السريع في بطولة آسيا الفردية للشطرنج للرجال والسيدات لفئة الهواة، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في البطولة، التي تستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، 600 لاعب ولاعبة من 33 دولة، يتنافسون في أربع مسابقات للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف للفئات التصنيفية الدولية، برعاية الاتحاد الآسيوي. وتقام بطولة الشطرنج الكلاسيكي خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر، وتختتم بحفل توزيع الجوائز، بينما تبدأ بطولة الشطرنج السريع اليوم، وتختتم في اليوم نفسه، وبطولة الشطرنج الخاطف يوم 19 ديسمبر، وتختتم في اليوم نفسه أيضاً.