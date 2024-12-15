شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يجهز "إيبا" لقيادة هجوم مودرن سبورت أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت ، على عودة المهاجم الكاميرونى أرنولد إيبا للتشكيل الأساسى أمام البنك الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويأتي اعتماد طلعت يوسف على الكاميرونى أرنولد إيبا بسبب التألق فى التدريبات والدقائق القليلة التى يشارك خلالها فى المباريات.

ويلتقي فريق مودرن سبورت مع البنك الأهلى الجمعة المقبل 20 باستاد القاهرة، فى الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" في الخامسة مساءً.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 3 نقاط فقط.