شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز اليوم إلى القاهرة قادمة من تونس، بعد خوض مباراة الترجى في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة بعثة نادي بيراميدز أثناء التواجد في مالي سفر بعثة الفريق مباشرة من العاصمة المالية باماكو إلى تونس بعد الانتهاء من لقاء دجوليبا بالتعادل السلبى، تحضيرا لمواجهة الترجي التونسي في إطار مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة بعثة بيراميدز السفر مباشرة من باماكو إلى تونس على متن رحلة طيران خاصة، لبدء الإعداد للقاء الجولة الثالثة، أمام الترجي التونسي الذى أقيم مساء أمس السبت في رادس.

وجاء قرار السفر مباشرة من مالي إلى تونس لتوفير الوقت والجهد والدخول في معسكر الإعداد المبكر للقاء الجولة الثالثة، في ظل إقامة الجولتين الثانية والثالثة على التوالي خارج الأرض.