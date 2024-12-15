شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: الأهلى خسر من فريق ينافس على الهبوط فى الدورى المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد أيوب نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر خسر من باتشوكا الذي ينافس على الهبوط في الدوري المكسيكي ولكن الظروف خدمته.

وقال أيوب، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "لا نستطيع لوم اللاعبين على ضياع ركلات الجزاء، لأن الجميع معرض لهذا الأمر، ولكن ألوم على النادي الأهلي نفسه والمدير الفني".

وأضاف: "من وجهة نظري كان يجب على الأهلي أن يحسم المباراة من الوقت الأصلي، خاصة أن فريق باتشوكا لم يذهب إلى المرمى بفرصة خطيرة".

وتابع: "كان يجب أن يكون كولر لديه المزيد من الجرأة، هذه الخسارة أضاعت على الأهلي العديد من الإيجابيات مثل مواجهة ريال مدريد والجائزة المالية".