شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور رئيس اتحاد الجولف.. الدنماركى فيكتور بطلا لبطولة مصر الدولية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب الدنماركى فيكتور ثيبو بطلا لبطولة مصر الدولية للجولف للرجال نسخة 2024 والتى أقيمت على ملعب نادى جولف الكاسكيدز بسوما باى بمدينة الغردقة.

وتمكن فيكتور من اقتناص اللقب وكتابة اسمه فى السجل الذهبي لاعرق واقدم بطولة جولف فى الشرق الأوسط التي انطلقت نسختها الأولى عام 1921.

وسجل فيكتور ضربتين فوق المعدل بعدما سدد 218 ضربة فى الجولات الثلاث للبطولة.

وجاء ثانيا الدنماركى ماجنوس فريدريكسن بفارق أربع ضربات حيث سجل 6 ضربات فوق المعدل وتلاه ثالثا مواطنه ماتياس اوستر جارد مسجلا 11 ضربة فوق المعدل.

وحقق المركز الرابع اللاعب التونسى بهاء بولكماينى 13 ضربة ثم الانجليزى ماكس هوبكنز 16 ضربة وتساوى معه لاعب منتخبنا الوطنى دين نعيم فى نفس عدد الضربات لكن تفوق ماكس بالعد الخلفي وخطف جائزة المركز الخامس.

وفى منافسات المستوى الثاني فاز بالمركز الأول يسرى فؤاد وتلاه طارق عشرى ثانيا ثم جلال الحمامصى ثالثا.

وعقب انتهاء المنافسات أقيمت مراسم الختام وتوزيع الجوائز بحضور كل من رئيس اتحاد الجولف المهندس عمر هشام طلعت مصطفى، ورئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف البجيرمي، و استاذ محمد عطاالله ممثلا عن سوما باى والمهندس محمد أنور نائب رئيس اتحاد الجولف و عمرو الشافعى الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبى الوطنى الذين قاموا بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.