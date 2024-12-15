شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: قرار تغيير عطية الله وأبو على خطأ.. واستغربت من ترتيب مسددى ركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد كشري نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيدا أمام باتشوكا المكسيكي، لكن في النهاية خسر الأهلي بركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن وسام أبوعلي كان يجب الإبقاء عليه داخل الملعب، لأن كهربا ليس في أفضل مستوياته حاليا.

وقال كشري، خلال تصريحات تليفزيونية: "كان لا بد من وجود وسام أبوعلي في المباراة، وهو كان قادرًا على اللعب وتقديم الإضافة، ولا أعرف سبب أيضا سحب يحيى عطية الله من الملعب، وكان من الممكن وجود كوكا في تلك الجبهة، التغييرات لم تحقق الإضافة".

وأضاف: "الأهلي كان يواجه خصم جيد ويمتلك لاعبين مميزين، ولم يكن لديهم وجود قوي مثل لقاء بوتافوجو، ووجهة نظري أن لاعبي الأهلي قدموا مستوى قوي في الالتحامات والضغط، وكان يجب أن يقوم عمرو السولية أو بيرسي بتسديد ركلة الترجيح قبل كهربا، وكنت مستغربا من قيام الأخير بالتسديد، فهل كان يبحث عن "اللقطة".. وهناك لاعبون آخرون أفضل تسدد ركلات الترجيح".

وتابع: "تغيير كهربا كان مبكرا جدا، وعطية الله كان يسير بشكل جيد، وكان من الممكن وجود كوكا بدلا منه، لأن عمر كمال عبد الواحد كان يقدم مستوى جيدا في الظهير الأيمن، والأهلي في الفترة الماضية الفريق لم يكن في أفضل حالاته، واللاعبون قدموا أمام باتشوكا مستوى جيدا لأنهم يعلمون حجم المباراة".

واستطرد: "الأهلي كان قادرا على الفوز، وفي ركلات الترجيح أيضا لو تم اختيار الأسماء المناسبة للتسديد كان سيحسم الفريق اللقب، وكان هناك لاعبون آخرون مثل السولية وتاو كان يجب أن يقوما بالتسديد قبل كهربا.. وحتى إمام عاشور كان موجودا أيضا ولم يسدد".

وأردف: "كنت أتمنى ان يصعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد، وكان من الممكن ان يصنع تاريخا كبيرا، لأن الفريق الاسباني ليس في أفضل حالاته ويخسر كثيرا في المباريات الأخيرة".

واستطرد: "يجب أن يتعلم الأهلي الدرس جيدًا، وأن تكون هناك حلول لتدعيم الفريق وضم مهاجم قوي مع وسام أبوعلي".

واختتم: "كنا نستحق الوصول للنهائي، في كل بطولة نكون قريبين من تحقيق انجاز، ولكن في النهاية نفقد الفرصة بسبب الأخطاء".