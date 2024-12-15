شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: كنت أرفض تسديد كهربا لركلة الترجيح.. والأهلي أهدر أسهل فرصة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:18 ص

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن إدارة مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في التغييرات خلال مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، غير مفهومة.

قال متعب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون تايم سبورتس: "كولر يثق في كهربا بدليل الاعتماد عليه في وقت ليس قصيرا بدلا من وسام أبو علي في مباراة باتشوكا المكسيكي".

أردف: "كنت رافض أن يسدد كهربا ركلة ترجيح في مباراة باتشوكا، وقبل تسديد كهربا كان الضغط على الفريق المكسيكي، ولكن بعد إهدار كهربا تحول الضغط وأصبح على الأهلي".

وشدد: "مباراة باتشوكا كانت أسهل فرصة أمام الأهلي في الوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد وتحقيق إنجاز تاريخي".