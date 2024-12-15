شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يقيم مع لاعبى الزمالك فى معسكر المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرف على الكرة، على التواجد فى معسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا.

وقرر أحمد سليمان الإقامة مع الفريق فى المعسكر، كما استقر هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، على التواجد فى المعسكر لحين الانتهاء من لقاء المصرى الهام، بالكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غد الأحد باستاد ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه قال أحمد مجدي، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة المصري صعبة وأمام فريق محترم، مضيفًا فى المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء الفترة الماضية، ونسعى حالياً لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني: "نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيداً قيمة نادى الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

وأوضح أحمد مجدي أن اللاعبون سيخوضون المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك، خاصة أن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية، والفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز.

واستطرد: "كل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة، خاصة أن كلا الفريقين كتاب مفتوح للآخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".

واختتم أحمد مجدي قائلاً: "عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جداً لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غداً الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.