شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركى فيكتور بطلا لبطولة مصر الدولية للجولف 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب الدنماركى فيكتور ثيبو بطلا لبطولة مصر الدولية للجولف للرجال نسخة 2024، والتى أقيمت على ملعب نادى جولف الكاسكيدز بسوما باى بمدينة الغردقة.

وتمكن فيكتور من اقتناص اللقب وكتابة اسمه فى السجل الذهبى لأعرق وأقدم بطولة جولف فى الشرق الأوسط التى انطلقت نسختها الأولى عام 1921، وسجل فيكتور ضربتين فوق المعدل بعدما سدد 218 ضربة فى الجولات الثلاث للبطولة.

وجاء ثانيا الدنماركى ماجنوس فريدريكسن بفارق أربع ضربات، حيث سجل 6 ضربات فوق المعدل وتلاه ثالثا مواطنه ماتياس اوستر جارد مسجلا 11 ضربة فوق المعدل.

وحقق المركز الرابع اللاعب التونسى بهاء بولكماينى 13 ضربة ثم الإنجليزى ماكس هوبكنز 16 ضربة وتساوى معه لاعب منتخبنا الوطنى دين نعيم فى نفس عدد الضربات لكن تفوق ماكس بالعد الخلفى وخطف جائزة المركز الخامس.

وفى منافسات المستوى الثانى فاز بالمركز الأول يسرى فؤاد وتلاه طارق عشرى ثانيا ثم جلال الحمامصى ثالثا.

وعقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم الختام وتوزيع الجوائز بحضور كل من: رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت مصطفى ورئيس قطاع الرياضة الدكتور أشرف البجرمى ومحمد عطاالله ممثلا عن سوما باى والمهندس محمد أنور نائب رئيس اتحاد الجولف وعمرو الشافعى الرئيس التنفيذى بنك الإمارات دبى الوطنى الذين قاموا بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وقبل بدء مراسم التتويج رحب رئيس اتحاد الجولف عمر هشام طلعت مصطفى بجميع الحضور وتوجيه التهنئة إلى الفائزين الخمسة الأوائل، مثنيا على مجهوداتهم خلال المنافسات.

كما هنأ عمر هشام طلعت مصطفى اللاعب دين نعيم الذى حجز بطاقة اللعب فى البطولة العربية للمحترفين بالمغرب التى رصدها اتحاد الجولف لأفضل لاعب مصرى فى البطولة، مطالبا ببذل مزيد من الجهد فى الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس اتحاد الجولف بالدعم الكبير والمساندة التى تلقاها رياضة الجولف فى مصر من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والقائمين على العمل فى الوزارة وكان له الأثر القوى فى نجاح البطولة.

كما أثنى على مجهودات المجلس السابق ومحمد عطاالله فى الاعداد والتجهيز للبطولة خلال فترة تواجده متطلعا إلى استمرار هذا التعاون.

ووجه رئيس اتحاد الجولف الشكر أيضا إلى فريق عمل سوما باى فى ملعب الجولف وفندق الإقامة، حيث لم يقصر أى منهم فى بذل أقصى الجهد للخروج بالبطولة فى أفضل صورة.

وأخيرا وجه عمر هشام طلعت مصطفى الشكر والتقدير إلى رعاة الاتحاد المصرى للجولف ورعاة البطولة على دعمهم المتميز وإثراء أنشطة الاتحاد المختلفة لتحقيق مزيد من التطوير والتنمية لرياضة الجولف فى مصر.