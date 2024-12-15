شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح خط مفاوضات مكثفا مع زينباور وجروس لحسم المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسئولو الزمالك المفاوضات فى الساعات الأخيرة مع الألماني جوزيف زينباور المدير الفني السابق لفريقي الوحدة السعودي والرجاء المغربي، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، لحسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض خلفًا للبرتغالى جوزيه جوميز.

وجاءت مفاوضات الزمالك مع زينباور وجروس بعدما قلصت اللجنة المكلفة باختيار المدير الفنى عدد السير الذاتية التى تلقتها فى الفترة الماضية لاختيار المدير الفنى الأفضل للفريق.

وكان البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2005، أقرب المرشحين لتولي قيادة الزمالك فى المرحلة المقبلة، بعدما كثف مسئولو القلعة البيضاء المفاوضات معه.

وكانت أسهم ميكالى قد ارتفعت لتدريب الزمالك، خاصة أنه على دراية كافية بالدورى المصرى، ويعلم جيدًا لاعبي الزمالك، الأمر الذى رجح كفته لتولي قيادة الفريق خلفًا لجوميز، إلا أن المفاوضات لم تؤت ثمارها؛ بسبب عدم الوصول لعرض مناسب للخواجة البرازيلى.