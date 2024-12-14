بطولة فرنسا: ليل يوقف سلسلة انتصارات مرسيليا

الرياص - اسماء السيد - ليل : أوقف ليل سلسلة انتصارات مضيفه مرسيليا عند ثلاثة عندما أرغمه على التعادل 1 1 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم مرسيليا عبر كونتان ميرلان (17)، وأدرك ليل التعادل برأسية بافوديه دياكيتيه (87).

وأصاب نيل موبي القائم في أخطر فرصة لمرسيليا (55) قبل أن يفرض ليل التعادل الذي تحقق بعد الفوز في عقر داره على شتورم غراتس النمسوي 3 2 في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع مرسيليا الذي فشل في تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري بعدما كان هزم لنس 3 1 وموناكو 2 1 وسانت إتيان 2 0، رصيده في المركز الثاني إلى 30 نقطة وبات تحت تهديد موناكو الثالث مع 29 نقطة حيث بات بامكانه انتزاع المركز الثاني من النادي الجنوبي في حال فوزه على مضيفه رينس في وقت لاحق.

ويتألق مرسيليا خارج معقله هذا الموسم، حيث فاز في سبع من مبارياته الثماني، كما حدث في سانت إتيان نهاية الأسبوع الماضي، الذي سيواجهه مجددا في مباراته الاخيرة للعام الحالي في دور الـ 32 من الكأس.

في المقابل، واصل ليل سلسلة عدم خسارته للمباراة الـ16 تواليا في مختلف المسابقات (9 انتصارات مقابل 7 تعادلات)، وتحديدا منذ سقوطه أمام سبورتينغ البرتغالي 0 2 في الجولة الاولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 19 أيلول/سبتمبر، رافعا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر باريس سان جرمان، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، الترتيب مع 34 نقطة، علما انه يستضيف ليون الاحد.

ويلعب أوكسير مع لنس لاحقا.