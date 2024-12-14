شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمى فادح أمام الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي فادح أمام الترجي التونسى في رادس، موضحًا أن الهدف الثاني لأصحاب الأرض جاء من تسلل واضح.

وقال فاروق، خلال تصريحاته بين شوطى المباراة: "لا أعلم دوافع الحكم، لكن الأمر مثير للدهشة.. الكرة واضحة جدا حتى في غياب الفار".