شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمى فادح أمام الترجى فى رادس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي فادح أمام الترجي التونسى في رادس، موضحًا أن الهدف الثاني لأصحاب الأرض جاء من تسلل واضح.
وقال فاروق، خلال تصريحاته بين شوطى المباراة: "لا أعلم دوافع الحكم، لكن الأمر مثير للدهشة.. الكرة واضحة جدا حتى في غياب الفار".
وتقدم فريق الترجي التونسى بنتيجة 2 - 0 على بيراميدز، فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.
سجل هدف الترجي التونسى الأول يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، ثم جاء الهدف الثانى عن طريق إلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.
ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.
ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.
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