شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. بيراميدز يسعى لتقليص الفارق مع الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق بيراميدز لتقليص الفارق مع الترجي التونسى بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

ويحافظ الترجي التونسى على تقدمه على بيراميدز بثنائية دون رد، وسجل هدف الترجي التونسى الأول يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، ثم جاء الهدف الثانى عن طريق إلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.