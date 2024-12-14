شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي التونسى يتقدم بثنائية على بيراميدز فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الترجي التونسى بنتيجة 2 - 0 على بيراميدز، فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

سجل هدف الترجي التونسى الأول يوسف بلايلى فى الدقيقة 36، ثم جاء الهدف الثانى عن طريق إلياس موكوانا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.