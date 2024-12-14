شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وباتشوكا تعادل سلبي بعد وقت إضافي.. واللجوء لركلات الترجيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الوقت الإضافي من مباراة الأهلى وباتشوكا بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي FIFA Challenger Cup، بكأس إنتركونتيننتال بالتعادل السلبي كما انتهى الوقت الإضافي الذي لعبه الفريقان لمدة 30 دقيقة على شوطين بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة بشكل هجومى من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلى الذى هدد مرمى الفريق المكسيكى أكثر من مرة وتعرض عمر كمال لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة فى المباراة، وجاءت الدقيقة 13 لتشهد أخطر هجمة للأهلى حينما سدد إمام عاشور تسديدة صاروخية ارتدت فى القائم وعادت إلى طاهر محمد طاهر الذى سددها بعيدًا عن الشباك

واصل الأهلى الضغط على الفريق المكسيكى ولعب الشحات كرة عرضية ارتقى لها وسام أبو على وسددها لكنها جاءت بعيدًا عن الشباك، وتوقف المباراة لإصابة أمام عاشور وتلقى العلاج واستكمل المشاركة في اللقاء قبل أن يتعرض أكرم توفيق لإصابة أخرى بسيطة لم تمنعه من استكمال المشاركة في اللقاء.

نشط أداء الفريق المكسيكى تدريجياً بفضل تألق النجم المغربى أسامة إدريسى الذى هدد دفاع الأهلى أكثر من مرة بفضل مراوغاته المُتقنة، قبل أن يسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وينجح في فرض أسلوبه على اللقاء وكاد طاهر محمد طاهر يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وسام ابو علي لكن طاهر سددها برعونة بعيدًا عن الشباك.

تعرض طاهر لإصابة في الدقائق الأخيرة نتيجة صدام قوي مع أحد لاعبي باتشوكا وخرج لتلقى العلاج خارج أرض الملعب وعاد لاستكمال اللقاء بعد تلقى العلاج ، وهدد الأهلي مرمى المنافس المكسيكي في آخر دقائق الشوط الأول وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء فريق باتشوكا لكن الحكم الإيراني رفض الامتثال لطلب لاعبي الأهلي وأمر باستكمال اللقاء إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذي واصل الضغط على الفريق المكسكي لكن تماسك الأخير حال دون تسجيل أهداف حمراء بعد مرور 60 دقيقة.

كاد يحيى عطية الله يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات لكنه سددها أعلى القائم بسنتيمترات، وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

وفي الدقيقة 71 شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات ، وتعرض عمر كمال لإصابة في الدقيقة 76 لكن أستكمل المشاركة في اللقاء قبل أن يشارك كهربا في الدقيقة 78 بدلاً من وسام أبو علي.

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء هجوم متبادل من الفريقين ، وسدد أسامة إدريسي تسديدة قوية تصدى لها الشناوي على مرتين ، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، شارك بيرسي تاو بدلاً من طاهر محمد طاهر ، كما شارك خالد عبد الفتاح بدلاً من يحيى عطية الله ويتواصل الأداء المتبادل من الفريقين وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وأدار مباراة الليلة ، حكم ساحة: الإيرانى على رضا فغانى- مساعد أول: الأسترإلى أنطون شيتينين.- مساعد ثاني: الأسترإلى أشلى بيتشام.- حكم رابع: القطرى سلمان فلاحي.- حكم VAR: القطرى خميس آل ماري.- مساعد حكم VAR: الهولندى روب ديبيرينك.

وضم تشكيل الأهلى، كل من: محمد الشنأوى ، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، يحيى عطية الله ، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور ، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ووسام أبو علي

فيما ضم تشكيل باتشوكا كل من: كارلوس مورينو، جوستافو كابرال، أندريس ميكولتا، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، بيدرو بيدرازا، إلياس مونتييل، آلان بأوتيستا، أسامة إدريسي، ألفونسو جونزاليس، سالمون روندون.



إصابات خلال المباراة



أكرم توفيق الشوط الثانى



الأهلى وباتشوكا الشوط الثانى



التحامات قوية مع وسام أبو على



حسين الشحت الشوط الثانى



سقوط وسام



وسام أبو على الشوط الثانى