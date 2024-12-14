شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بلايلى يسجل هدف تقدم الترجى على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل يوف بلايلى لاعب فريق الترجي التونسى هدف التقدم لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة 36 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى، حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.