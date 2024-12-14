شكرا لقرائتكم خبر عن مختار عمارة يفوز برئاسة الاتحاد المصرى للشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

فاز اللواء مختار عمارة، برئاسة الاتحاد المصري للشطرنج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي عُقد مساء اليوم، السبت، بمبنى الاتحاد الرياضية بمدينة نصر.

واختارت الجمعية العمومية مجلسا جديدا يُدير لعبة الشطرنج حتى عام 2028، وتضم قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، كلا من: أحمد فهمي ذكرى، أشرف عبد الحليم، جورج سمير، مصطفى مختار، مدحت مصطفى، سيد أحمد عيد، وليد عاصم.

وتنافس على منصب رئيس اتحاد الشطرنج كل من: مختار محمد عمارة، مؤمن أحمد شفيق، عصام زكريا صموئيل، وفرج علي حمودةقبل أن يحسم السباق مختار عمارة.

بينما تنافس على منصب العضوية كل من: رضا جميل عبد الوهاب، مدحت مصطفى، جورج سمير وهبة، موسى محمد جمعة، منى عبدالله اللبودي، وليد محمد عاصم، سامر محمد عبد الرازق، سامي يونس، مجدي وليم مراد، محمد فاروق فهيم، مصطفى محمد مختار، أحمد إبراهيم ذكرى، حسن علاء الدين، أسامة حسن، سهير فريد، أشرف عبد الحليم، محمد السيد، مينا ميخائيل، سيد مصطفى، وسيد أحمد.