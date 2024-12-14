شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الترجى وبيراميدز فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى مسيطرًا على أول 30 دقيقة من عمر مباراة الترجي التونسى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وضغط فريق الترجي على دفاعات بيراميدز بحثًا عن الهدف الأول فى المباراة، فى الوقت الذى تحفظ الفريق السماوى ورفض المغامرة بالهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.