شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى بين الترجى وبيراميدز فى أول ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى مسيطرًا على أول ربع ساعة من عمر مباراة الترجي التونسى وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، فى ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.