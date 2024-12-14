الامارات | الجهاز الفني يعلن قائمة المنتخب الوطني في خليجي 26 بالكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي باولو بينتو اليوم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" والتي تقام بالكويت من 21 ديسمبر الجاري إلى 3 يناير المقبل.

وضمت القائمة 26 لاعباً من بينهم لاعبان اثنان جدد يظهران لأول مرة مع الفريق وهما لوكاس بيمينتا، وسولومون سوسو.

وضمت بقية القائمة كلاً من خالد عيسى، وحمد المقبالي، وعلي خصيف، ومحمد العطاس، وكوامي كانيدو، وخليفة الحمادي، وخميس المنصوري، وزايد سلطان، وخالد الظنحاني، وفارس خليل، وعبد الله إدريس، وماجد راشد، ويحيي نادر، وماكنزي هانت، وعبد الله حمد وطحنون الزعابي، وعصام فايز، وماركوس ميلوني، ويحيى الغساني، وحارب عبد الله، وفابيو ليما، وفهد بدر، وبرونو أوليفيرا، وكايوكانيدو.