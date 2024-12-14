بطولة ألمانيا: بايرن يمنى بهزيمته الاولى هذا الموسم بسقوطه أمام ماينتس 1-2

الرياص - اسماء السيد - ماينتس : مُني بايرن ميونيخ المتصدر بهزيمته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ماينتس 1 2 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الكوري الجنوبي لي جاي سونغ (41 و60) هدفي ماينتس، ولوروا سانيه (87) الهدف الوحيد لبايرن ميونيخ الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي ارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 2 0، سجلهما الفرنسي مارتن تيرييه (14) وفلوريان فيرتس (40).

في ماينتس، تعرض بايرن بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني لخسارته الأولى هذا الموسم في "بوندسليغا" بعد 10 انتصارات وثلاثة تعادلات، والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات بعدما كان خسر أمام باير ليفركوزن 0 1 في ثمن نهائي الكأس، والرابعة هذا الموسم عقب سقوطه امام استون فيلا الانكليزي 0 1 وبرشلونة الاسباني 1 4 في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وأجرى كومباني تغييرين مقارنة مع التشكيلة الفائزة على شاختار دانييتسك الاوكراني 5 1 الثلاثاء، فأبقى المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ولاعب الوسط ليون غوريتسكا على مقاعد البدلاء، ودفع بالثنائي ألكسندر بافلوفيتش والانكليزي إريك داير بدلا منهما.

وافتقد عملاق بافاريا لكوكبة من نجومه للاصابة أبرزهم الانكليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين والحارس مانويل نوير والكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي كينغسلي كومان وسيرج غنابري والبرتغالي جواو بالينيا.

وبكّر بايرن في تهديد مرمى مضيفه لكن القائم تصدى لتسديدة الفرنسي ميكايل أوليسيه بعد تمريرة من القائد توماس مولر (6)، وعاد جناح الديوك إلى الواجهة برأسية مرت بمحاذاة المرمى (11).

وافتتح ماينتس التسجيل قبل نهاية الشوط الأول عبر لي بعد عرضية لم يتعامل معها مواطن الأخير كيم مين جاي وأوليسيه بالشكل المناسب، فوصلت إلى أرميندو سييب المعار من بايرن بديل القائد جوناثان بوركارت الذي اصيب وخرج بعد ربع الساعة الاول، فمررها داخل منطقة الجزاء وتابعها الكوري الجنوبي بقدمه اليسرى في الشباك (41).

وضاعف لي النتيجة بسيناريو مشابه بعد تمريرة من سييب داخل المنطقة المحرمة، فروض الكرة واستدار وسدد فاصطدمت بداير ودخلت المرمى (60)، في خامس اهدافه في الدوري هذا الموسم.

وقلّص بايرن النتيجة متأخرا بتسديدة من سانيه من داخل المنطقة (87)، من دون أن يتمكن من ادراك التعادل.

وأكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه هولشتاين كيل وفاز عليه 4 1.

وتعادل أونيون برلين وضيفه بوخوم متذيل الترتيب 1 1.

وتوقفت المباراة بعدما أصيب حارس مرمى الفريق الزائر باتريك درويس بجسم تم إلقاؤه من الجماهير، فسقط على ركبتيه وتلقى العلاج، قبل أن يأمر الحكم اللاعبين بالدخول إلى غرف تبديل الملابس.

وعاد اللاعبون بعد حوالي نصف ساعة إلى الملعب لكنهم رفضوا اكمال اللقاء واكتفوا بتبادل الكرة في اتفاق واضح بينهم على عدم الاستمرار.

واستنفد بوخوم الذي لعب بعشرة لاعبين بعد 13 دقيقة من صافرة البداية عقب طرد لاعب الوسط الياباني كوجي ميوشي بالبطاقة الحمراء، كل تبديلاته ولم يتمكن من إشراك حارس مرمى جديد بدلا من درويس.

ويحتل أونيون المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، فيما يقبع بوخوم الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم في المركز الأخير مع 3 نقاط.