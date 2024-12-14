شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال سيف المبارزة يحققون 3 ميداليات بكأس العالم للناشئين فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

حقق أبطال مصر في رياضة سيف المبارزة ثلاث ميداليات في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في نيجيريا على مدار يومي السبت والأحد، ضمن سلسلة بطولات كأس العالم للسلاح للموسم الحالي.



وتُوج يوسف شامل بالميدالية الذهبية بعد أداء قوي في البطولة، فيما أحرز كل من: محمود السيد وإسلام أسامة الميداليتين البرونزيتين.



ونجح الأبطال الثلاثة في التأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث تفوق يوسف شامل على زميله محمود السيد في مباراة حسمها لصالحه، بينما خسر إسلام أسامة أمام بطل السعودية حسن عابد في الدور ذاته، ليحصل كل من محمود وإسلام على المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وفي المباراة النهائية، فاز يوسف شامل على حسن عابد، بطل السعودية، بنتيجة 15-8، ليحصد الميدالية الذهبية.



ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر لسيف المبارزة بقيادة الدكتور السيد سامي، نظيره النيجيري غدًا في منافسات الفرق بدور ربع النهائي.