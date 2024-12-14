شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الهجوم لتسجيل الهدف الأول أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي FIFA Challenger Cup، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة بشكل هجومى من ألفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلى الذى هدد مرمى الفريق المكسيكى أكثر من مرة وتعرض عمر كمال لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة فى المباراة، وجاءت الدقيقة 13 لتشهد أخطر هجمة للأهلى حينما سدد أمام عاشور تسديدة صاروخية أرتدت فى القائم وعادت إلى طاهر محمد طاهر الذى سددها بعيداً عن الشباك

واصل الأهلى الضغط على الفريق المكسيكى ولعب الشحات كرة عرضية أرتقى لها وسام ابو على وسددها لكنها جاءت بعيداً عن الشباك، وتوقف المباراة لإصابة أمام عاشور وتلقى العلاج وأستكمل المشاركة في اللقاء قبل أن يتعضر أكرم توفيق لإصابة أخرى بسيطة لم تمنعه من استكمال المشاركة في اللقاء.

نشط أداء الفريق المكسيكى تدريجياً بفضل تألق النجم المغربى أسامة إدريسى الذى هدد دفاع الأهلى أكثر من مرة بفضل مرأوغاته المُتقنة، قبل أن يسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وينجح في فرض أسلوبه على اللقاء وكاد طاهر محمد طاهر يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وسام ابو علي لكن طاهر سددها برعونة بعيداً عن الشباك.

تعرض طاهر لإصابة في الدقائق الأخيرة نتيجة صدام قوي مع أحد لاعبي باتشوكا وخرج لتلقى العلاج خارج أرض الملعب وعاد لإستكمال اللقاء بعد تلقى العلاج ، وهدد الأهلي مرمى المنافس المكسيكي في أخر دقائق الشوط الأول وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء فريق باتشوكا لكن الحكم الإيراني رفض الإمتثال لطلب لاعبي الأهلي وأمر بإستكمال اللقاء إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذي واصل الضغط على الفريق المكسكي لكن تماسك الأخير حال دون تسجيل أهداف حمراء بعد مرور 60 دقيقة.

كاد يحيى عطية الله يسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات لكنه سددها أعلى القائم بسنتيمترات، وفرض الأهلي سيطرته على اللقاء لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف.

وفي الدقيقة 71 شارك محمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات ،

ويُدير مباراة الليلة ، حكم ساحة: الإيرانى على رضا فغانى- مساعد أول: الأسترإلى أنطون شيتينين.- مساعد ثاني: الأسترإلى أشلى بيتشام.- حكم رابع: القطرى سلمان فلاحي.- حكم VAR: القطرى خميس آل ماري.- مساعد حكم VAR: الهولندى روب ديبيرينك.

ويضم تشكيل الأهلى ، كل من: محمد الشنأوى ، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، يحيى عطية الله ، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور ، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ووسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلى كل من: مصطفى مخلوف وخالد عبد ألفتاح ويوسف أيمن وبيرسى تأو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وكريم وليد ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وعمر الساعى وأشرف دارى وسمير محمد وكريم الدبيس.

فيما يضم تشكيل باتشوكا كل من: كارلوس مورينو، جوستافو كابرال، أندريس ميكولتا، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، بيدرو بيدرازا، إلياس مونتييل، آلان بأوتيستا، أسامة إدريسي، ألفونسو جونزاليس، سالمون روندون.