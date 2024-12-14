شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 74 - 73 فى ذهاب نصف نهائي دورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق السلة بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 74-73 فى ذهاب نصف نهائي دورى كرة السلة رجال، الذى أقيم بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وسيطر الزمالك على اشواط المباريات خلال أول 3 فترات، إلا أن الأهلى عاد للمباراة فى الفترة الرابعة لينهى المباراة لصالحه.

وجاءت فترات اللقاء كالتالى ..

الفترة الأولى 18-22 الزمالك

الفترة الثانية 34-37 للزمالك

الفترة الثالثة 50-51 للزمالك

الفترة الرابعة. 74-73 للاهلى

وتقام الأدوار النهائية بنظام الذهاب والعودة حيث من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاثنين المقبل على نفس الصالة.

ومن المقرر ان يلتقى غدا فريقا الاتحاد السكندري وسبورتنج فى ذهاب نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية ايضا