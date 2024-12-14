شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الهجوم وباتشوكا يحافظ على التعادل السلبي بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلى وباتشوكا المكسيكى باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة فى كأس التحدي FIFA Challenger Cup، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة بشكل هجومى من ألفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلى الذى هدد مرمى الفريق المكسيكى أكثر من مرة وتعرض عمر كمال لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة فى المباراة، وجاءت الدقيقة 13 لتشهد أخطر هجمة للأهلى حينما سدد أمام عاشور تسديدة صاروخية أرتدت فى القائم وعادت إلى طاهر محمد طاهر الذى سددها بعيداً عن الشباك

واصل الأهلى الضغط على الفريق المكسيكى ولعب الشحات كرة عرضية أرتقى لها وسام ابو على وسددها لكنها جاءت بعيداً عن الشباك، وتوقف المباراة لإصابة أمام عاشور وتلقى العلاج وأستكمل المشاركة في اللقاء قبل أن يتعضر أكرم توفيق لإصابة أخرى بسيطة لم تمنعه من استكمال المشاركة في اللقاء.

نشط أداء الفريق المكسيكى تدريجياً بفضل تألق النجم المغربى أسامة إدريسى الذى هدد دفاع الأهلى أكثر من مرة بفضل مرأوغاته المُتقنة، قبل أن يسيطر الأهلي على مجريات اللقاء وينجح في فرض أسلوبه على اللقاء وكاد طاهر محمد طاهر يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعدما تلقى تمريرة جيدة من وسام ابو علي لكن طاهر سددها برعونة بعيداً عن الشباك.

تعرض طاهر لإصابة في الدقائق الأخيرة نتيجة صدام قوي مع أحد لاعبي باتشوكا وخرج لتلقى العلاج خارج أرض الملعب وعاد لإستكمال اللقاء بعد تلقى العلاج ، وهدد الأهلي مرمى المنافس المكسيكي في أخر دقائق الشوط الأول وسقط حسين الشحات في منطقة جزاء فريق باتشوكا لكن الحكم الإيراني رفض الإمتثال لطلب لاعبي الأهلي وأمر بإستكمال اللقاء إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الأهلي الذي واصل الضغط على الفريق المكسكي لكن تماسك الأخير حال دون تسجيل أهداف حمراء بعد مرور 60 دقيقة.