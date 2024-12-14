شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب رادس استعدادًا لمواجهة الترجى التونسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد رادس استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على الترجي في التاسعة مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني جلسة مع اللاعبين لشرح خطة اللعب وطريقة الأداء، والإعلان عن التشكيل.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين من فتدق الإقامة للشد من أزرهم ومطالبتهم بالفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.



احمد توفيق



احمدسامى



الكرتي



بوبو



عمرو بسيونى