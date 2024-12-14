شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يهزم الاتحاد 11 - 0 ومودرن يضرب بسيون بخماسية فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق وادى دجلة فوزا كبيرا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 11 - 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر دورى الكرة النسائية، كما فاز مودرن سبورت بخماسية نظيفة على اتحاد بسيون فى نفس الجولة.

وتعادل المصرى مع الجونة بنتيجة 1 - 1، وتعادل زد مع البنك الأهلى بنفس النتيجة.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.