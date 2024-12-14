شكرا لقرائتكم خبر عن باتشوكا ينشط هجومياً أمام الأهلي والتعادل السلبي يفرض نفسه بعد 30 دقيقة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في كأس التحدي FIFA Challenger Cup، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال «FIFA Intercontinental Cup»، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة بشكل هجومي من الفريقين، وإن كانت الغلبة للأهلي الذي هدد مرمى الفريق المكسيكي أكثر من مرة وتعرض عمر كمال لإصابة بسيطة استكمل بعدها المشاركة في المباراة، وجاءت الدقيقة 13 لتشهد أخطر هجمة للأهلي حينما سدد أمام عاشور تسديدة صاروخية أرتدت في القائم وعادت إلى طاهر محمد طاهر الذي سددها بعيداً عن الشباك

واصل الأهلي الضغط على الفريق المكسيكي ولعب الشحات كرة عرضية أرتقى لها وسام ابو علي وسددها لكنها جاءت بعيداً عن الشباك.

نشط أداء الفريق المكسيكي تدريجياً بفضل تألق النجم المغربي أسامة إدريسي الذي هدد دفاع الأهلي أكثر من مرة بفضل مراوغاته المُتقنة.

ويُدير مباراة الليلة ، حكم ساحة: الإيراني علي رضا فغاني - مساعد أول: الأسترالي أنطون شيتينين.- مساعد ثاني: الأسترالي أشلي بيتشام.- حكم رابع: القطري سلمان فلاحي.- حكم VAR: القطري خميس آل ماري.- مساعد حكم VAR: الهولندي روب ديبيرينك.

ويضم تشكيل الأهلي ، كل من : محمد الشناوي ، عمر كمال، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله ، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور ، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ووسام أبو علي

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وعمر الساعي وأشرف داري وسمير محمد وكريم الدبيس.

فيما يضم تشكيل باتشوكا كل من: كارلوس مورينو، جوستافو كابرال، أندريس ميكولتا، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، بيدرو بيدرازا، إلياس مونتييل، آلان باوتيستا، أسامة إدريسي، ألفونسو جونزاليس، سالمون روندون.

ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية..فاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.

وتُعيد مواجهة الأهلي وباتشوكا لجماهير الفريقين ذكريات صدامهما الوحيد من قبل في كأس العالم للأندية في عام 2008، الأهلي وقتها كان بطل دوري أبطال أفريقيا في حين أن باتشوكا توج ببطولة الكونكاكاف، ورغم تقدم الأهلي وقتها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 45 إلا أن الشوط الثاني استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف ليخسر المباراة بنتيجة 4-2، وبالتالي نافس على المركز الخامس وخسر المباراة أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0.



فريق الأهلى



لقاء باتشوكا والأهلى



مباراة الأهلى وباتشوكا



نزول أرض الملعب



وسام أبو على الأهلى وباتشوكا



وسام أبو على خلال المباراة



وسام أبو على



وسام وحسين الشحات



يحيى عطية الله الشوط الأول



يحيى عطية الله

ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية..فاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.

وتُعيد مواجهة الأهلي وباتشوكا لجماهير الفريقين ذكريات صدامهما الوحيد من قبل في كأس العالم للأندية في عام 2008، الأهلي وقتها كان بطل دوري أبطال أفريقيا في حين أن باتشوكا توج ببطولة الكونكاكاف، ورغم تقدم الأهلي وقتها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 45 إلا أن الشوط الثاني استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف ليخسر المباراة بنتيجة 4-2، وبالتالي نافس على المركز الخامس وخسر المباراة أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0.