شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلى وباتشوكا.. معلومات لا تفوتك عن كأس القارات للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، مع فريق نادي باتشوكا المكسيكي في مباراة تقام على كأس التحدي FIFA Challenger Cup، في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال «FIFA Intercontinental Cup»، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

تقام بطولة كأس القارات للأندية FIFA Intercontinental Cup للمرة الأولى بين أبطال القارات فى العالم، واستحدثت بدلاً عن بطولة كأس العالم للأندية FIFA Club World Cup، والتي كانت تقام أيضاً بين أبطال القارات، وتوقفت بنهاية عام 2023، وتغير نظامها لتقام كل أربعة سنوات بين 32 نادياً، وتقام نسختها الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية صيف العام القادم 2025.

وتقام بطولة كأس القارات للأندية FIFA Intercontinental Cup بنظام مختلف عن بطولة كأس العالم للأندية في نسخها السابقة، بحيث يلتقي في التصفيات بطل المحيط الهادي «أوقيانوسيا» مع بطل دوري أبطال آسيا FIFA African-Asian-Pacific Playoff، والفائز منهما يلعب مع بطل دوري أبطال أفريقيا على كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" FIFA African-Asian-Pacific Cup، ثم يتقابل الفائز منهما مع الفائز بكأس دربي الأمريكتين FIFA Derby of the Americas Cup بين بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وبطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، ويحصل الفائز على كأس التحدي FIFA Challenger Cup، ويصعد ليلاقي بطل دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الفوز بلقب كأس القارات للأندية FIFA Intercontinental Cup.

وفي النسخة الأولى هذا العام، فاز العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا على أوكلاند سيتي بطل المحيط الهادي "أوقيانوسيا" بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت يوم 22 سبتمبر الماضي، وصعد ليلعب مع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا للفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" FIFA African-Asian-Pacific Cup، أقيمت المباراة يوم 29 أكتوبر الماضي، وفاز الأهلي على العين 3- صفر، وتوج بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" FIFA African-Asian-Pacific Cup، وتأهل ليلعب مع بطل كأس دربي الأمريكتين FIFA Derby of the Americas Cup.

وفي لقاء دربي الأمريكتين بين بوتافوجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادورس" وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، والذي أقيم الأربعاء الماضي 11 ديسمبر، باستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، فاز باتشوكا على بوتافوجو 3- صفر، وتوج بكأس دربي الأمريكتين FIFA Derby of the Americas Cup، وتأهل ليلعب مع الأهلي بطل كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي "أوقيانوسيا" FIFA African-Asian-Pacific Cup، والفائز منهما يفوز بكأس التحدي FIFA Challenger Cup، ويصعد ليلاقي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا للمنافسة على الفوز بلقب كأس القارات للأندية FIFA Intercontinental Cup، والتي تقام الأربعاء القادم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

مباراة اليوم بين الأهلي وباتشوكا هي الثانية فى تاريخ لقاءات الفريقين عالمياً، لعب الفريقان من قبل في بطولة كأس العالم للأندية 2008، تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة 2-2، وفاز باتشوكا 4-2 بعد امتداد المباراة لوقت الإضافي.

وسبق للأهلي أن لعب ست مباريات في كأس العالم للأندية مع أبطال أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وخسر في ثلاث مباريات.

جدير بالذكر أن باكورة إنجازات الأهلي ببطولات كأس العالم للأندية، جاء على حساب كلوب أمريكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، عندما فاز الأهلي 2-1 في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية 2006، وكانت أول ميدالية عالمية في تاريخ الأهلي، أتبعها بثلاث ميداليات برونزية أخرى في بطولات كأس العالم للأندية أعوام 2020، 2021، 2023.

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".