شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذير شديدة اللهجة لنجوم الأهلى من حكم مباراة باتشوكا المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر

وجه توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، رسالة تحذيرشديدة اللهجة لنجوم الأهلى قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي بطل (كونكاكاف) فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال توفيق السيد، فى تصريحات تليفزيونية، إن رضا فغاني، حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، من حكام النخبة، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فهو يمتاز بالسرعة ولكنه كثير الإنذارات.

وطالب توفيق السيد لاعبي الأهلي بعدم الاعتراض على قراراته حتى لا يتعرضون لقرارات إدارية لا تكون في صالحهم خلال اللقاء المرتقب.