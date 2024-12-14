شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذير شديدة اللهجة لنجوم الأهلى من حكم مباراة باتشوكا المكسيكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 14 ديسمبر 2024 04:15 م
وجه توفيق السيد، الحكم الدولي السابق، رسالة تحذيرشديدة اللهجة لنجوم الأهلى قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي بطل (كونكاكاف) فى السابعة مساء اليوم، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقال توفيق السيد، فى تصريحات تليفزيونية، إن رضا فغاني، حكم مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، من حكام النخبة، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فهو يمتاز بالسرعة ولكنه كثير الإنذارات.
وطالب توفيق السيد لاعبي الأهلي بعدم الاعتراض على قراراته حتى لا يتعرضون لقرارات إدارية لا تكون في صالحهم خلال اللقاء المرتقب.
ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية.
وفاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.
وحسب لائحة بطولة إنتركونتيننتال، يحصل الفائز في مباراة الأهلي وباتشوكا على كأس البطولة بجانب ميدالية ذهبية، إضافة إلى جائزة خاصة يحصل عليها أفضل لاعب في المباراة.
وحسب لائحة البطولة، فإنه في حال التعادل يتجه الفريقان إلى أشواط إضافية مدتها 30 دقيقة مقسمة على فترتين، ولن يكون هناك راحة بعد الـ15 دقيقة الأولى، وإذا استمر التعادل يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز بكأس التحدي والذي سيتأهل إلى لعب نهائي إنتركونتيننتال.
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