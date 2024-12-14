7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 14-12-2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يتطلع لكتابة التاريخ أمام باتشوكا المكسيكى فى إنتركونتيننتال الليلة، ولجنة رباعية فى الزمالك لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين.

الأهلي يتطلع لكتابة التاريخ أمام باتشوكا المكسيكى فى إنتركونتيننتال الليلة

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يلاقى باتشوكا المكسيكى في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

الزمالك يفتقد 10 لاعبين أمام المصرى فى الكونفدرالية.. تعرف عليهم

يفتقد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة مديره الفني المؤقت أحمد مجدى ، خدمات 10 لاعبين في مباراة المصرى البورسعيدي المقرر لها غداً الأحد باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية.

بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع محمد شريف وأكرم توفيق

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة الحصول على توقيع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وأكرم توفيق لاعب الأهلي، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لجنة رباعية فى الزمالك لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين

شكّل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لجنة رباعية لدراسة كافة السير الذاتية المطروحة أمام طاولة المجلس، والخاصة بالمدربين المقترحين لتولي القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

رسميًا.. شريف العريان رئيساً لاتحاد الخماسي الحديث بالتزكية

فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

بيراميدز يخشى مفاجآت الترجي التونسي فى رادس بدوري الأبطال الليلة

يحل نادي بيراميدز ضيفا على نادي الترجي في التاسعة مساء اليوم، السبت، على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال الافريقى.

المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الكونفدرالية