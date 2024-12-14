شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الترجى مع الأندية المصرية قبل لقاء بيراميدز فى دوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع قمة مثيرة بين الترجي التونسي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

تعد هذه المواجهة من أهم مواجهات الفريقين في البطولة، حيث يحتل شيخ الأندية التونسية المركز الثاني برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الفريق الأزرق المتصدر.

وستشهد المباراة تنافسا كبيرا بين بيراميدز والترجي في إطار سعي كل فريق للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة، والابتعاد عن بقية المنافسين.

مباراة الليلة هى المواجهة الرابعة والأربعون بين الترجي والأندية المصرية في تاريخ المسابقات الإفريقية والتي يطمح بطل تونس من خلالها إلى تحقيق فوزه الـ11، علما أن الترجي فاز على 3 من 4 أندية مصرية واجهها قاريا بينما استعصى عليه ذلك أمام الإسماعيلي.

ومنذ أول مواجهة بين الترجي التونسي ونادي الترسانة، في كأس إفريقيا للأندية البطلة 1986، (دوري أبطال إفريقيا حاليا)، التقى الترجي بأربعة أندية مصرية في المسابقات الإفريقية وهي الأهلي (24 مواجهة) والزمالك (13 مواجهة) والإسماعيلي (4 مباريات) والترسانة ( مباراتان اثنتان).

واجه الترجي التونسي نادي الترسانة في نسخة الأندية البطلة 1986، وتعادل الفريقان في مصر دون أهداف قبل أن يجسد كل من سمير الخميري وبسام الجريدي أفضلية بطل تونس في ذلك الوقت بالفوز (2 ـ 0) والمرور للدور ربع النهائي.

والتقى الترجي والأهلي 24 مرة في المسابقات الإفريقية، أي في 12 رهانا، كانت الغلبة فيها للأهلي في وذلك بفوزه في 11 مباراة مقابل فوز الترجي في 4 مباريات في حين حسم التعادل 9 مباريات.

وفاز الفريق الأحمر والأصفر على الزمالك في 5 مباريات على منافسه في حين حقق الزمالك أيضا 5 انتصارات كان آخرها في نسخة 2022 بدور المجموعات بفوزه (3 -1) فيما حسمت نتيجة التعادل 3 مباريات.

بينما التقى الترجى والاسماعيلى للمرة الأولى في نسخة 1995، وفاز الإسماعيلي في تونس بهدف دون رد وتعادل الفريقان دون أهداف في الإسماعيلية ليعبر الدراويش للدور ربع النهائي.

وفي نسخة دوري الأبطال 2003، كسب الدراويش من جديد مواجهتهم مع الترجيين وفازوا عليهم في نصف النهائي (3 ـ 1) في الذهاب ومثلها في الإياب بفضل أهداف أحمد فتحي ومحمد محسن أبو جريشة ودرامان تراوري.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.