شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أمريكا وإنجلترا فى نهائي بطولة العالم لسيدات ورجال الاسكواش غداً والان مع تفاصيل الخبر

اكتملت أطراف المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش ، المقامة حالياً في هونج كونج، سواء فى منافسات الرجال أو السيدات.

وكان المنتخب الوطني لرجال وسيدات الاسكواش، حامل اللقب، حسم تأهله إلى المباراة النهائية، وفاز منتخب السيدات على بلجيكا فى نصف النهائي بنتيجة 3-0، بينما فاز منتخب الرجال على فرنسا بنتيجة 2-1.

ويلتقي منتخب سيدات الاسكواش فى المباراة النهائية غداً مع أمريكا، والذي تأهل عقب الفوز على ماليزيا في نصف النهائي، كما يواجه منتخب الرجال نظيره الإنجليزي في نهائي مكرر عن النسخة الماضية، وكان منتخب إنجلترا تأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز في نصف النهائي على سويسرا.

منتخب السيدات

وشارك المنتخب الوطني الأول لسيدات الاسكواش في بطولة العالم بداية من عام 1994، وخلال مشاركته الأولى اكتفت سيدات مصر بتحقيق المركز الـ 14 فى الترتيب النهائى للبطولة.

وبدأ منتخب سيدات الاسكواش يلفت الأنظار في نسخة عام 2000، عندما حقق المركز الرابع خلال البطولة التي أقيمت بانجلترا، قبل أن يعود ويحقق نفس المركز في نسختين متتاليتين وهما، 2002 بالدانمارك ثم 2004 بهولندا، وفي النسخة التالية نافس المنتخب الوطني على اللقب لأول مرة حيث حصد المركز الثاني خلال البطولة التي أقيمت في كندا.

كان أول تتويج لمنتخب سيدات الاسكواش في نسخة 2008، والتي أقيمت بالقاهرة، حيث مثل المنتخب الوطني كل من، أمنية عبد القوى، إنجى خير الله ورنيم الوليلى، وهبة التركى.

في عام 2012، نجحت سيدات الفراعنة في إضافة اللقب الثاني خلال النسخة التي أقيمت في فرنسا، بمشاركة اللاعبات، أمنية عبد القوى، رنيم الوليلى، نور الطيب، ونور الشربينى.

وخلال نسختين متتاليتين في موسمي 2016، و2018، أضافت سيدات الاسكواش اللقبين، الثالث والرابع، بوجود كل من، أمنية عبد القوى (2016) ، ورنيم الوليلى، ونور الشربينى ونوران جوهر، ونور الطيب (2018).

وكانت النسخة الماضية والأخيرة هي التتويج الخامس لسيدات الفراعنة بعد الفوز باللقب، خلال البطولة التي أقيمت بالقاهرة، ومثل المنتخب الوطني، نور الشربينى، نوران جوهر، هانيا الحمامى، ونور الطيب.

منتخب الرجال

نجح منتخب رجال الاسكواش في حصد الميدالية البرونزية ببطولة العالم 3 مرات خلال مشاركته بالمنافسات، جاءت في مواسم:1977، 1981، 1995 .

فيما حصد الفراعنة المركز الثاني في 3 مرات أيضاً في مواسم: 2001، 2005، 2013.

وتعتبر مصر هي ثالث أكثر الدول حصداً للقب بطولة العالم لرجال الاسكواش بواقع 6 بطولات بالتساوى مع منتخب باكستان ويتصدر القائمة المنتخب الاسترالى برصيد 8 بطولات.

جاءت ألقاب المنتخب الوطني الستة في مواسم: 1999 بالقاهرة، 2009 بالدنمارك، 2011 بألمانيا، 2017 بفرنسا، 2019 بالولايات المتحدة الأمريكية، 2023 في نيوزيلندا.