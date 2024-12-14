شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو لليوم السابع: كاف لم يخطرنا بتتويج ابنى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف سيد مصطفى زيزو ، والد أحمد لاعب الزمالك، حقيقة إبلاغهم من قبل مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا.

وقال والد زيزو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "الكاف لم يخطرنا بأى شيء وسأحضر الحفل برفقة ابنى وحسين لبيب رئيس نادى الزمالك".

وأضاف، "أتمنى تتويج ابنى بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لإسعاد جماهير القلعة البيضاء".

ويتوجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وأحمد مصطفى "زيزو" إلى المغرب فجر الإثنين المقبل لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الزمالك على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا بعدما حصد بطولتي الكونفدرالية والسوبر الأفريقي، بينما ينافس أحمد مصطفى "زيزو" على جائزة أفضل لاعب داخل القارة مع حسين الشحات لاعب وويليامز حارس مرمي صنداونز.

ومن المقرر أن يٌقام حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش بالمغرب، يوم الإثنين المقبل.