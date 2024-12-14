شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للأهلي وباتشوكا المكسيكي قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة باستاد 974 فى قطر في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي حوالي 30.88 مليون يورو، بينما يتفوق عليه نادي باتشوكا المكسيكي الذي تبلغ قيمته التسويقية 48.40 مليون يورو.

ويعتمد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، على خدمات عدد من نجوم الفريق، من بينهم الفلسطيني وسام أبوعلي وإمام عاشور، والذي تبلغ القيمة التسويقية لكل منهما 3 ملايين يورو.

بينما يتسلّح فريق باتشوكا، تحت قيادة المدرب الأوروجوياني جييرمو ألمادا، على جهود نجمه المغربي أسامة إدريسي، والذي تبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين يورو.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".