شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يحذر لاعبي المصري من الثقة الزائدة قبل لقاء الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة، والمقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال جلسته، طالب علي ماهر لاعبيه بالفوز لحسم الصراع على صدارة المجموعة، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة وعدم الالتفات إلى الظروف المحيطة بها، كما حذر علي ماهر لاعبيه من الثقة الزائدة، مؤكداً أن الزمالك يظل فريق كبير يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق بعيداً عن الظروف الحالية بعد رحيل البرتغالي جوزية جوميز مدرب الفريق.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، استعداداته اليوم، السبت، لخوض المباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام مُضيفه الزمالك.

ويحتل المصري المركز الثاني في مجموعته بالكونفدرالية برصيد 4 نقاط، خلف الزمالك الذي يمتلك نفس الرصيد، بفارق الأهداف، بينما يأتي أنيمبا النيجيري في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ويليه بلاك بولز الموزمبيقي بنفس الرصيد.

ويقود المباراة المرتقبة، الطاقم الذي ينتمي إلى الجزائر، حكم الساحة "مصطفى غربال"، ومعه مساعد الحكم الأول "مقران قوراري"، ومساعد الحكم الثاني "عباس أكرم زرهوني"، فيما يقوم "حسام بن يحيى" بمهام الحكم الرابع.