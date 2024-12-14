شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وباتشوكا فى كأس إنتركونتيننتال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلي بطل أفريقيا مع باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في مباراة نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف تأهل الأهلى وباتشوكا لهذا اللقاء؟

ج: الأهلي تأهل لهذه المباراة بعدما فاز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من المسابقة، ونفس الأمر لفريق باتشوكا الذي فاز على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، ليتنافس الفريقان على كأس التحدي.

س: كيف انتهت المواجهة الوحيدة بين الأهلى وباتشوكا؟

ج: هذه المواجهة الثانية بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي، حيث سبق وتواجه الفريقان في مباراة واحدة من قبل فى مونديال الأندية عام 2008 وانتهت لصالح الفريق المكسيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

س: كيف انتهت مواجهات الأهلى مع أندية المكسيك؟

ج: التقى الأهلي مع الأندية المكسيكية 5 مرات بكأس العالم للأندية (كلوب أمريكا، باتشوكا، ومونتيري)، استطاع الفوز في مواجهتين، وخسر 3 مباريات ضد ممثل الكونكاكاف، وسجل النادي الأهلي 6 أهداف، فيما تلقت الشباك الحمراء 12 هدفا.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام باتشوكا؟

ج: يغيب عن صفوف الفريق خمسة لاعبين للإصابة وعدم الجاهزية، حيث يغيب علي معلول لعدم الجاهزية، بينما يغيب مصطفى شوبير بسبب إصابة شد في العضلة الخلفية، ويغيب كريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومحمد هاني بقطع جزئي، ويغيب محمد عبد الله بشد فى العضلة الخلفية.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا؟

ج: ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام باتشوكا المكسيكى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

س: ماذا ينتظر الفائز من مباراة الأهلى وباتشوكا الليلة؟

ج: يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل كما يحصل على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار.