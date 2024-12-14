شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الترجى التونسى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز ضيفاً على الترجي التونسى اليوم السبت باستاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.93 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسى 19.95 مليون يورو.

وفي المقابل، طالب الروماني لورينتيو ريجيكامب، المدير الفني للترجى التونسى، لاعبيه بفض اشتباك الصدارة مع بيراميدز عن طريق تحقيق الفوز بمباراة الليلة.

ويطمح نادي "الدم والذهب" مع ريجيكامب لتحسين نتائجه والحفاظ على لقب الدوري المحلي، وأيضًا تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا أنه سيشارك صيف العام المقبل في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويدير مباراة بيراميدز والترجى التونسى طاقم حكام من دولة بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك باهويمانا، ويعاونه مواطنه إيمري نيونجابو المساعد الأول، وألويفيه بوجورا المساعد الثاني، ورودريجي بيجرمانا، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب اللقاء جورجيو بادوبا من غينيا بيساو، ويحيى حادقا مراقب الحكام من المغرب، والمنسق العام محمد جيدو من موريتانيا، والمنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس، والمنسق الأمني عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي.

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء