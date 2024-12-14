شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التى تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 130 مباراة، فاز فى 94 لقاءً وتعادل فى 25 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 250 هدفا وتلقت شباكهم 82، وخرج بشباك نظيفة فى 76 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ مرة.

وحظى كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.

تضم قائمة الاهلى لمواجهة باتشوكا كل من :"محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد".